İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Uranyum Zenginleştirme Ulusal Onur

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, uranyum zenginleştirmenin İran için ulusal onur meselesi olduğunu vurgulayarak, bu faaliyetin yalnızca barışçıl amaçlar taşıdığını kanıtlamak için müzakereye açık olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, nükleer müzakereler kapsamında uranyum zenginleştirme programının İran için vazgeçilmez olduğunu ve füze üretimine yönelik herhangi bir kısıtlamanın kabul edilemeyeceğini belirtti. İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrası nükleer tesislerin ciddi şekilde zarar gördüğünü, şu anda uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin durduğunu ve ilgili kurumların değerlendirmelerinin devam ettiğini ifade eden Arakçi, incelemeler tamamlandıktan sonra zenginleştirilmiş uranyum konusunda bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

Arakçi, uranyum zenginleştirmenin İran için ulusal onur meselesi olduğunu vurgulayarak, bu faaliyetin yalnızca barışçıl amaçlar taşıdığını kanıtlamak için müzakereye açık olduklarını ve müzakere yoluyla bir çözüme ulaşmayı tercih ettiklerini kaydetti. Son saldırılarda nükleer programı ortadan kaldırmaya yönelik askeri bir seçeneğin işe yaramadığının anlaşıldığını kaydeden Arakçi, tesislerin yok edildiğini ancak İran'ın bu teknolojiye ve bilim insanlarına hala sahip olduğunu söyledi.

Füze programına ilişkin Arakçi, İran'ın bu konuda güçlü bir konumda olduğunu ve kapasitesinin bulunduğunu ifade ederek, savunma açısından en güvenilir araç olan füze programını sürdüreceklerinin altını çizdi.