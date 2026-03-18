Haberler

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Türk şoför Hüseyin Fırat'ın şehadeti, saldırganların sivilleri hedef aldığının göstergesidir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İsrail saldırısında İran'da hayatını kaybeden TIR şoförü Hüseyin Fırat'a ilişkin mesaj paylaştı. Arakçi, "Türk şoför Hüseyin Fırat'ın şehadeti, saldırganların masumları ve sivilleri hedef aldığının açık bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta, Türk TIR şoförü Hüseyin Fırat İsrail saldırılarında hayatını kaybetmişti.

ARAKÇİ'DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Arakçi mesajında şu ifadeleri kullandı: "İran topraklarında ABD ve İsrail düşman güçleri tarafından hedef alınarak çaresiz bir şekilde öldürülen Türk şoför Hüseyin Fırat'ın şehadeti, saldırganların masumları ve sivilleri hedef aldığının açık bir göstergesidir. Bu mübarek ayda, bu değerli şehide Allah'tan rahmet diler ve ailesine başsağlığı dileklerimi sunarım."

Serhat Yılmaz
Haberler.com
