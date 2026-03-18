İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Türk şoför Hüseyin Fırat'ın şehadeti, saldırganların sivilleri hedef aldığının göstergesidir

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta, Türk TIR şoförü Hüseyin Fırat İsrail saldırılarında hayatını kaybetmişti.

ARAKÇİ'DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İsrail saldırısında İran'da hayatını kaybeden TIR şoförü Hüseyin Fırat'a ilişkin mesaj paylaştı.

Arakçi mesajında şu ifadeleri kullandı: "İran topraklarında ABD ve İsrail düşman güçleri tarafından hedef alınarak çaresiz bir şekilde öldürülen Türk şoför Hüseyin Fırat'ın şehadeti, saldırganların masumları ve sivilleri hedef aldığının açık bir göstergesidir. Bu mübarek ayda, bu değerli şehide Allah'tan rahmet diler ve ailesine başsağlığı dileklerimi sunarım."