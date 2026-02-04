Haberler

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu

Güncelleme:
ABD Başkanı Trump'ın Hamaney'e tehdidinden dakikalar sonra İran'dan bambaşka bir açıklama geldi. Müzakere masasının dağılmadığını söyleyen İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "ABD ile müzakereler, cuma saat 10.00'da Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

  • ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin cuma günü saat 10.00'da Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılması planlanıyor.
  • ABD, İran'ın görüşmelerin İstanbul yerine Umman'da ve yalnızca ikili formatta yapılması talebini geri çevirdi ve görüşmeler iptal edildi.
  • İranlı yetkili, nükleer program dışında herhangi bir konuyu müzakere etmeyeceklerini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi yaptığı açıklamada, "ABD ile müzakereler, cuma saat 10.00'da Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilecek." dedi.

ARAKÇİ: MÜZAKERELER CUMA SAAT 10'DA UMMAN'DA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile nükleer müzakerelere ilişkin açıklama yaptı. Arakçi, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "ABD ile nükleer görüşmelerin cuma günü sabah saat 10 civarında Maskat'ta yapılması planlanıyor. Gerekli tüm düzenlemeleri yapan Ummanlı kardeşlerimize minnettarım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Axios haber platformu iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin, İran'ın görüşmelerin İstanbul yerine Umman'da ve yalnızca ikili formatta yapılması yönündeki talebini geri çevirdiğini ve görüşmelerin iptal edildiğini yazdı.

AA muhabirine bilgi veren İranlı diplomatik kaynak, ABD ile müzakere öncesi temasların kötüleştiğini ve görüşmelerin cuma günü yapılmayabileceğini ifade etti.

"SORUN İSRAİL'LE BAĞLANTILI SAVAŞ KIŞKIRTICI ADIMLAR"

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir başka İranlı yetkili ise, sorunun müzakerelerin yerinin değiştirilmesi olmadığını ve Amerikalıların "İsrail'le bağlantılı savaş kışkırtıcı akımların etkisi altında sürekli pozisyon değiştirdiğini" söyledi. İranlı yetkili, nükleer program dışında herhangi bir konuyu müzakere etmeyeceklerini bildirdi.

Turan Yiğittekin
