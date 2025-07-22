İran Dışişleri Bakanı: ABD'nin saldırıları nükleer tesislerimize ciddi zarar verdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin geçen ay gerçekleştirdiği hava saldırılarında İran'ın nükleer tesislerinin ciddi şekilde zarar gördüğünü açıkladı. Ancak bu saldırılara rağmen, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini yeniden başlatacağını söyledi.

Fox News kanalına konuşan Arakçi, "Tesislerimiz ağır hasar aldı. Zararın boyutu hâlâ değerlendiriliyor. Şu anda üretim durdu çünkü tesisler yok oldu," dedi.

22 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki üç uranyum zenginleştirme tesisine askeri saldırı düzenlenmişti. O günden bu yana İran'ın nükleer üretim yapamadığı açıklandı.

"Uranyum Zenginleştirmeyi Asla Bırakmayacağız"

Arakçi, İran'ın nükleer programından vazgeçmeyeceğini ve ABD ile yapılacak hiçbir anlaşmanın uranyum zenginleştirme hakkını kısıtlayamayacağını belirtti.

"Bu, sadece bilimsel bir başarı değil, aynı zamanda bir ulusal onur meselesi. İranlı bilim insanlarının emeğiyle geliştirildi. Asla bu haktan vazgeçmeyiz."

Ayrıca, İran'ın nükleer silah üretmek gibi bir hedefi olmadığını, ancak zenginleştirme hakkının kendi topraklarında kalması gerektiğini söyledi.