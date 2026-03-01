Haberler

ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı! Doğruysa Trump'ı zor günler bekliyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'in başlattığı saldırılara karşılık yürütülen misilleme hamlelerine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Bahreyn'deki ABD askerlerinin konuşlandığı bölgenin hedef alındığı belirtilerek, "Bölge iki balistik füze ile hedef alınmış ve diğer ABD üsleri de art arda saldırılara maruz kalmıştır. Bu saldırılar, şu ana kadar 560 ABD askerinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmuştur" denildi.

  • İran Devrim Muhafızları Ordusu, 'Gerçek Vaad 4' operasyonunun yedinci ve sekizinci dalgalarında ABD ve İsrail hedeflerine füze ve İHA saldırıları düzenlediğini açıkladı.
  • İran'ın açıklamasına göre, Kuveyt'teki ABD Ali el-Salem Deniz Üssü faaliyet dışı kaldı, Bahreyn'deki ABD Deniz Üssü hasar gördü ve Basra Körfezi'nde ABD ile İngiltere'ye ait üç petrol tankeri füze saldırısına uğradı.
  • İran'ın açıklaması, saldırılar sonucunda 560 ABD askerinin öldüğünü veya yaralandığını belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Gerçek Vaad 4" operasyonuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonun yedinci ve sekizinci dalgalarının bugün ABD ve İsrail hedeflerine yönelik füze atışları ve geniş kapsamlı İHA saldırılarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

KUVEYT VE BAHREYN'DEKİ ÜSLER HEDEF ALINDI

Açıklamada, "Son saldırıların ardından Kuveyt'te bulunan ABD Ali el-Salem Deniz Üssü tamamen faaliyet dışı kalmış, ABD'ye ait Muhammed el-Ahmed deniz altyapı tesislerinden üçü de imha edilmiştir. Bahreyn'in Selman Limanı'ndaki ABD Deniz Üssü de dört İHA'nın hedefi olmuş ve üssün komuta ve destek merkezlerine ciddi hasar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ABD VE İNGİLTERE'YE AİT ÜÇ TANKERE FÜZE SALDIRISI

Deniz hedeflerine yönelik saldırıların sürdüğü aktarılan açıklamada, "Düşman deniz hedeflerine yönelik saldırıların devamı kapsamında Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı bölgesinde bulunan ABD ve İngiltere'ye ait üç petrol tankeri füze saldırısına uğramış ve şu anda yanmaktadır" denildi.

"560 ABD ASKERİ ÖLDÜ YA DA YARALANDI"

Bahreyn'deki ABD askerlerinin konuşlandığı bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Bölge iki balistik füze ile hedef alınmış ve diğer ABD üsleri de art arda saldırılara maruz kalmıştır. Bu saldırılar, şu ana kadar 560 ABD askerinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmuştur" ifadelerine yer verildi.

"SALDIRILAR KESİNTİSİZ SÜRECEK"

ABD ve İsrail üslerinde sirenlerin aralıksız çaldığı, ABD askerleri ile İsrailli yerleşimciler arasında psikolojik kriz yaşandığı belirtilen açıklamada, "Füze ve İHA saldırıları kesintisiz ve yaygın bir şekilde devam etmektedir. İran Silahlı Kuvvetleri'nin elde ettiği başarılı sonuçlar, İran milletine duyurulmaya devam edecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart
