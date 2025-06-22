İran Devrim Muhafızları, İsrail'e 40 Füze Saldırısı Gerçekleştirdi

İran Devrim Muhafızları, İsrail'e 40 Füze Saldırısı Gerçekleştirdi
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik son saldırıda 40 füze kullanıldığını ve yeni tip Hayber Şekan füzelerinin de devreye alındığını duyurdu.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen son saldırıda 40 füze kullanıldığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen son saldırıda 40 füze kullanıldığını ve bu saldırıda ilk defa Hayber Şekan tipi füzelerin kullanıldığını açıkladı. Açıklamada, "Silahlı kuvvetlerin kapasitelerinin temel kısımlarının henüz faaliyete geçirilmediği" kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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