İran: ABD-İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 İHA atıldı

İran: ABD-İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 İHA atıldı
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, yaptığı açıklamada ABD ve İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 insansız hava aracı gönderildiğini duyurdu. Ölü ve yaralı sayısının ise yaklaşık 5 bin olduğunu iddia etti.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, ABD ile İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında insansız hava aracı atıldığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar ABD ile İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında İHA atıldı" ifadelerini kullandı.

ABD ile İsrail askerlerinden ölü ve yaralı sayısının ise yaklaşık 5 bin olduğunu öne süren Naini, 118 insansız hava aracının (İHA) da düşürüldüğünü belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
