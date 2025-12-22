Haberler

İran'dan Trump ile görüşecek Netanyahu'ya gözdağı! Füzeler ateşlendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önümüzdeki günlerde ABD'de Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesi İran adeta gözdağı verdi. İran ordusu Tahran, İsfahan ve Meşhed kentlerinde balistik füze tatbikatı gerçekleştirdi.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Aralık'ta Miami'de görüşmesi bekleniyor.
  • İran ordusu Tahran, İsfahan ve Meşhed kentlerinde balistik füze tatbikatı gerçekleştirdi.
  • ABD'li Senatör Lindsey Graham, İran'ın balistik füze programının İsrail için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve bu füzelerin Demir Kubbe hava savunma sistemini aşabileceğini savundu.

İRAN YENİDEN GÜNDEMDE

GÖZDAĞI VERDİLER

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Dünya
