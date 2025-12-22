İran'dan Trump ile görüşecek Netanyahu'ya gözdağı! Füzeler ateşlendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 29 Aralık'ta ABD Başkanı Donald Trump ile Miami'de görüşmesi beklenirken; görüşmede İran'ın gündem edilmesi bekleniyor.

İRAN YENİDEN GÜNDEMDE

Trump-Netanyahu görüşmesi yaklaşırken, ABD'li Senatör Lindsey Graham, İran'ın balistik füze programının İsrail için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve bu füzelerin Demir Kubbe hava savunma sistemini aşabileceğini savundu.

GÖZDAĞI VERDİLER

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önümüzdeki günlerde ABD'de Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesi İran adeta gözdağı verdi. İran ordusu Tahran, İsfahan ve Meşhed kentlerinde balistik füze tatbikatı gerçekleştirdi.