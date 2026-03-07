İran'dan Trump'a Hamaney tehdidi: Bunun bedelini ödeyecek

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Dini Lider Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından çok sert bir açıklama yaptı.

LARİCANİ'DEN TRUMP'A TEHDİT

Laricani, saldırıdan doğrudan sorumlu tuttukları ABD Başkanı Donald Trump'ın bu eylemin bedelini mutlaka ödeyeceğini belirterek, "Liderimizin ve halkımızın kanının intikamını amansızca alacağız. ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK AMERİKALI ASKER ESİR ALINDI"

Laricani, şunları söyledi: "Birçok Amerikalı asker esir alındı. Ancak, beş veya altı Amerikalı askerin öldürüldüğüne dair yanıltıcı bir anlatı yayıyorlar. Daha sonra, kaza veya uydurma olaylar gibi çeşitli bahanelerle, zamanla ölü sayısını kademeli olarak artırıyorlar.

"DÜŞMAN BİZE SALDIRDIĞINDA KARŞILIK VERECEĞİZ"

Düşman bölgedeki üslerden bize saldırdığında karşılık vereceğiz ve vereceğiz de; bu bizim hakkımız ve istikrarlı bir politikamızdır. Bölgedeki ülkeler ya ABD'nin topraklarını İran'a karşı kullanmasını engellemeli ya da biz engelleyeceğiz.

"LİDERİMİZİN İNTİKAMINI AMANSIZCA ALACAĞIZ"

Liderimizin ve halkımızın kanının intikamını amansızca alacağız. Trump bedelini ödemeli ve ödeyecek."