Haberler

İran'dan Trump'a Hamaney tehdidi: Bunun bedelini ödeyecek

İran'dan Trump'a Hamaney tehdidi: Bunun bedelini ödeyecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, dini lider Hamaney'in öldürülmesinin hesabını Trump'tan soracaklarını söyledi. Laricani, "Liderimizin ve halkımızın kanının intikamını amansızca alacağız. Trump bedelini ödemeli ve ödeyecek." dedi.

  • İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dini Lider Ali Hamaney'in öldürülmesinin bedelini ödeyeceğini söyledi.
  • Ali Laricani, birçok Amerikalı askerin esir alındığını belirtti.
  • Ali Laricani, düşmanın bölgedeki üslerden saldırması durumunda karşılık vereceklerini ifade etti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Dini Lider Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından çok sert bir açıklama yaptı.

LARİCANİ'DEN TRUMP'A TEHDİT

Laricani, saldırıdan doğrudan sorumlu tuttukları ABD Başkanı Donald Trump'ın bu eylemin bedelini mutlaka ödeyeceğini belirterek, "Liderimizin ve halkımızın kanının intikamını amansızca alacağız. ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK AMERİKALI ASKER ESİR ALINDI"

Laricani, şunları söyledi: "Birçok Amerikalı asker esir alındı. Ancak, beş veya altı Amerikalı askerin öldürüldüğüne dair yanıltıcı bir anlatı yayıyorlar. Daha sonra, kaza veya uydurma olaylar gibi çeşitli bahanelerle, zamanla ölü sayısını kademeli olarak artırıyorlar.

"DÜŞMAN BİZE SALDIRDIĞINDA KARŞILIK VERECEĞİZ"

Düşman bölgedeki üslerden bize saldırdığında karşılık vereceğiz ve vereceğiz de; bu bizim hakkımız ve istikrarlı bir politikamızdır. Bölgedeki ülkeler ya ABD'nin topraklarını İran'a karşı kullanmasını engellemeli ya da biz engelleyeceğiz.

"LİDERİMİZİN İNTİKAMINI AMANSIZCA ALACAĞIZ"

Liderimizin ve halkımızın kanının intikamını amansızca alacağız. Trump bedelini ödemeli ve ödeyecek."

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı

İran'ın misillemesi ağır oldu! Dört bir yana füzeler düşüyor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Yayınladığınız bütün haberlere yorum sayfası açsanıza. Korukuyor musunuz yoksa bir yerlerden emir mi alıyorsunuz. Zaten yayınlanan haberleri TV kanallarından seyrediyoruz. Ne biçim bir haber kanalısınız. Korkak bir yayın sosyal medya kanalısısınız.....!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Korkak bir haber kanalısısınız.... Korkudan yorum sayfası bile açamıyorsunuz..... Halktan mı çekiniyorsunuz? Bırakın millet istediğini yazsın. Sıralamaya bakın hiçbirinde yorum sayfası yok.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbiyi izleyenler TFF'ye ateş püskürdü

Derbiyi izleyenler açtı ağzını yumdu gözünü
Uğurcan Çakır'ın maç sonu sevinci tepki çekti

Maç sonunda tansiyon yükseldi
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Sergen Yalçın'dan ''Okan Buruk da hakemlerden şikayetçi'' söylemine olay cevap

''Okan Buruk da hakemlerden şikayetçi'' söylemine verdiği cevap bomba
Derbiyi izleyenler TFF'ye ateş püskürdü

Derbiyi izleyenler açtı ağzını yumdu gözünü
Uğurcan Çakır'ın maç sonu sevinci tepki çekti

Maç sonunda tansiyon yükseldi
Okan Buruk: Haftaya maçta yokum

Taraftarları kahreden haber: Haftaya maçta yokum