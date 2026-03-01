Haberler

Laricani: ABD üslerini hedef aldık

Güncelleme:
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ülkesinin bölgedeki ülkelere saldırı niyetinin olmadığını, yalnızca ABD üslerini hedef alacaklarını açıkladı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, yaptığı açıklamada bölge ülkelerine seslendi. Laricani, "Size karşı bir saldırı niyetinde değiliz. Ancak ülkenizde bulunan üsler bize karşı kullanıldığında ve ABD bu güçleriyle bölgede saldırılar yürüttüğünde, biz de o üsleri hedef alacağız. Çünkü bu üsler o ülkelerin toprağı değil, ABD toprağıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
