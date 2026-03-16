Arakçi: Tahran'da yakıt depolarını vuran İsrail, savaş suçundan yargılanmalı

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, " İsrail, Tahran'daki yakıt depolarını bombalayarak uluslararası hukuku ihlal etti ve yargılanması gerek" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Tahran'daki yakıt depolarını bombalamasının uluslararası hukukun ihlali ve ekolojik yıkım olduğunu bildirdi. Bu eylemin bölge sakinlerinin uzun vadede sağlık ve yaşam kalitesi açısından zarar görmelerine neden olacağını kaydeden Arakçi, toprak ve yer altı sularının kirlenmesinin nesiller boyu sürecek etkilere yol açabileceğini belirtti. Arakçi, "İsrail savaş suçları nedeniyle cezalandırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı