Arakçi: Tahran'da yakıt depolarını vuran İsrail, savaş suçundan yargılanmalı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Tahran'daki yakıt depolarını bombalamasının uluslararası hukukun ihlali ve ekolojik yıkım olduğunu bildirdi. Bu eylemin bölge sakinlerinin uzun vadede sağlık ve yaşam kalitesi açısından zarar görmelerine neden olacağını kaydeden Arakçi, toprak ve yer altı sularının kirlenmesinin nesiller boyu sürecek etkilere yol açabileceğini belirtti. Arakçi, "İsrail savaş suçları nedeniyle cezalandırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı

Orta Doğu ateş çemberine döndü! Kara harekatı başladı
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu'nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı

Yine kimseyi inandıramadı! İşte gözlerden kaçmayan detaylar
ABD'ye soğuk duş! Bir Avrupa ülkesinden daha savaş resti geldi

ABD'ye soğuk duş! Bir Avrupa ülkesinden daha savaş resti
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı

Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Türkiye'ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia

Türkiye'ye atılan füzeler için İranlı komutandan olay iddia
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Arda'nın 68 metreden avladığı kalecinin 90 metreden attığı gol ortaya çıktı

Arda'nın 68 metreden avladığı kalecinin 90 metreden attığı gole bakın