İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den BM ve BMGK'ya mektup

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine bir mektup göndererek, ABD ve İsrail'in ülkesindeki barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırılarının tüm bölgeyi radyoaktif kirlenme riskiyle karşı karşıya bıraktığı uyarısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK üyesi ülkeler ve bir kopyasını da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi'ye gönderdiği mektupta, ülkesindeki nükleer santrallere yönelik saldırılara tepki gösterdi. Arakçi, ABD ve İsrail'in özellikle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimindeki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırılarının tüm bölge için ciddi bir radyoaktif kirlilik riski oluşturduğunu belirterek, "Bu yasa dışı saldırılar, tüm bölgeyi ciddi insani ve çevresel sonuçları olan radyoaktif kirlilik tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır ve cezasız kalmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Son 9 ayda ülkesine ABD ve İsrail tarafından iki kez savaş dayatıldığını savunan Arakçi, 28 Şubat'tan bu yana nükleer tesislerinin toplam 7 kez saldırıların hedefi olduğunu hatırlattı. BMGK'nın ve IAEA'nın bu saldırılara karşı etkili bir tedbir almadığını ve hatta kınamadığını vurgulayan Arakçi, bu eylemsizliğin saldırganları daha da cesaretlendirdiğini belirtti.

IAEA BAŞKANI GROSSİ'YE 'BİLGİ SIZDIRMA' SUÇLAMASI

Mektubunda IAEA Başkanı Grossi'yi de eleştiren Arakçi, Grossi'nin mart ayında verdiği bir röportajda İran'ın barışçıl nükleer programına dair gizli denetim bilgilerini ifşa ettiğini öne sürdü. Arakçi, "Bu tür bilgilerin düşman taraflarca kötüye kullanılması, koruma altındaki nükleer tesislerimize yönelik daha fazla saldırıyı kolaylaştırabilir" diyerek, IAEA'yı uluslararası sorumluluğa davet etti.

