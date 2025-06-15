İran'dan ateşlenen füzeler, kayıt yapan İsrailli'nin yakınına düştü

İran'dan ateşlenen füzeler, kayıt yapan İsrailli'nin yakınına düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran'dan ateşlenen füzeler, kayıt yapan İsrailli'nin yakınına düştü
Haber Videosu

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları devam ederken, birçok İsrail kenti füzelerle vuruldu. İran'ın fırlattığı füzelerden biri, o sırada kayıt yapan İsrail vatandaşının yakınına düştü.

İran ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar alevlendi. İsrail, İran'ın başkenti Tahran'da yeni saldırı dalgası başlattı. İran'dan ise yanıt gecikmedi.

İRAN, HAYFA'YI FÜZELERLE VURDU

ran İsrail'in Hayfa şehrini balistik füzelerle vurdu. Şehirde patlamaların ardından birçok noktada yangın çıktı. İsrailliler panikle sığınaklara kaçarken, bazıları ise o anları kayıt altına almaya çalıştı.

FÜZE ÇOK YAKININA İSABET ETTİ

Bir İsrailli, İran'ın füzelerini cep telefonuyla kaydederken, hiç beklemediği bir olay yaşandı. Füzelerden biri, çok yakınına isabet etti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Galatasaray'a müjde! Barcelona'dan bonservissiz transfer

Barcelona serbest bırakıyor, Türkiye'ye bonservissiz geliyor
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıercan er:

İnş gebermistir

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da görüntülendi

Kaçış başladı! İşte Netanyahu'nun uçağının iniş yaptığı ülke
Ali Babacan'dan çağrı: Gerilimi düşürecek adımlar atılmalı

Ali Babacan'dan İsrail-İran çatışmasına ilişkin dikkat çeken çağrı
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Netanyahu bakın nerede görüntülendi
İsrail saldırıları sonrası Tahran'da araç kuyrukları oluştu! Trafik durma noktasına geldi

İsrail'in vurduğu kentten göç başladı! Trafik durma noktasına geldi
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor

İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.