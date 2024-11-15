İran'dan ABD'ye 'Trump'ı öldürmeyeceğiz' sözü

ABD basını dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı. İran, geçtiğimiz ay ABD yönetimine 'Seçilmiş Başkan Donald Trump'ı öldürmeye çalışmayacağına' dair yazılı bir güvence sundu.

Wall Street Journal'ın haberine göre, geçen aylarda iki ülke arasında Trump konusunda yazışmalar gerçekleştirildi.

ABD'DEN TAHRAN'A TRUMP MEKTUBU

ABD yönetiminin, eylülde Tahran'a özel bir mektup göndererek, İran'ın Trump'a yönelik tehditlerinin "ulusal güvenlik sorunu" olarak görüldüğünü belirttiği ve bu konuda olası herhangi bir girişimin "savaş sebebi" sayılacağı konusunda uyardığı öne sürüldü.

İRAN'DAN TRUMP TAAHHÜDÜ

Bu mektuba karşılık olarak İran'ın da 14 Ekim'de Washington'a yazılı cevabında Trump'ı öldürmeye çalışmayacağına dair güvence verdiği iddia edildi.