Haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den ABD'ye Uyarı: Güvende Olmak İstiyorsanız Bölgemizden Ayrılın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrası İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 'Güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi cevapsız bırakmayacaktır' diyerek ABD'ye gözdağı verdi.

(TAHRAN) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, "Savaş alanında aldığı yenilgilere rağmen ABD, kararlılığımızı sınamayı tercih etti. Güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz hiçbir saldırıya veya tehdide cevapsız bırakmayacaktır" dedi.

ABD Merkez Komutanlığı, ABD ordusuna ait bir helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik saldırı düzenlenmeye başlandığını açıkladı. Saldırıların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, şu ifadeleri kullandı:

"Savaş alanında aldığı yenilgilere rağmen ABD, kararlılığımızı sınamayı tercih etti. Güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi cevapsız bırakmayacaktır. Güvende olmak istiyorsanız bölgemizden ayrılın. Basra Körfezi tarihi, bölgeye izinsiz giren yabancıların acı sonlarını anlatan pek çok bölüm barındırır."

Kaynak: ANKA
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı

Vekillerin tercihi belli oldu! Bugün bir tanesi hayal kırıklığı yaşadı
İlk işi o oldu! Mourinho'dan Galatasaray'a büyük kıyak

Mourinho'dan Galatasaray'a büyük kıyak
ABİ'de şoke eden ayrılık! Afra Saraçoğlu'nun vedasının perde arkası

Şoke eden ayrılık! İşte ünlü oyuncunun vedasının perde arkası
Meteorolojiden 6 ile sağanak yağış uyarısı

Yaz geldi derken meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Şarkıcı Çelik, konteynerlerden kağıt topladı

Ünlü şarkıcı, çöplerden kağıt topladı
Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi

Suriyeli esnafın dükkanına girer girmez talimatı verdi
Babasının 48 yaş küçük yeni aşkına Yasmin Erbil'den olay yorum

Mehmet Ali Erbil'e 48 yaş küçük sevgili! Yasmin Erbil'in yorumu olay