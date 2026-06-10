İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den ABD'ye Uyarı: Güvende Olmak İstiyorsanız Bölgemizden Ayrılın

(TAHRAN) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, "Savaş alanında aldığı yenilgilere rağmen ABD, kararlılığımızı sınamayı tercih etti. Güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz hiçbir saldırıya veya tehdide cevapsız bırakmayacaktır" dedi.

ABD Merkez Komutanlığı, ABD ordusuna ait bir helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik saldırı düzenlenmeye başlandığını açıkladı. Saldırıların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, şu ifadeleri kullandı:

"Savaş alanında aldığı yenilgilere rağmen ABD, kararlılığımızı sınamayı tercih etti. Güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi cevapsız bırakmayacaktır. Güvende olmak istiyorsanız bölgemizden ayrılın. Basra Körfezi tarihi, bölgeye izinsiz giren yabancıların acı sonlarını anlatan pek çok bölüm barındırır."

Kaynak: ANKA