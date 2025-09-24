İran’dan ABD’nin Nükleer Mücadele Şartlarına Tepki

İRAN Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD'nin 'füze menzilini 500 kilometrenin altına düşürme' şartı koşmasının nükleer müzakereleri olumsuz etkilediğini bildirdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, İran Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde yaptığı konuşmada, ABD ve Batılı ülkelerle müzakerelerde neden ilerleme kaydedilemediğini belirtti. Laricani, "ABD, müzakerelerde füze menzilimizi 500 kilometrenin altına düşürme şartı koştu. Bunu bir İranlı kabul edebilir mi? Sorun, kabul edilemez taleplerde bulunmalarıdır" dedi.