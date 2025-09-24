İran’dan ABD’nin Nükleer Mücadele Şartlarına Tepki
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD'nin füze menzilinin 500 kilometrenin altına düşürülmesi şartının nükleer müzakereleri olumsuz etkilediğini belirtti.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, İran Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde yaptığı konuşmada, ABD ve Batılı ülkelerle müzakerelerde neden ilerleme kaydedilemediğini belirtti. Laricani, "ABD, müzakerelerde füze menzilimizi 500 kilometrenin altına düşürme şartı koştu. Bunu bir İranlı kabul edebilir mi? Sorun, kabul edilemez taleplerde bulunmalarıdır" dedi.
