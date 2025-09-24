Haberler

İran’dan ABD’nin Nükleer Mücadele Şartlarına Tepki

İran’dan ABD’nin Nükleer Mücadele Şartlarına Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD'nin füze menzilinin 500 kilometrenin altına düşürülmesi şartının nükleer müzakereleri olumsuz etkilediğini belirtti.

İRAN Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD'nin 'füze menzilini 500 kilometrenin altına düşürme' şartı koşmasının nükleer müzakereleri olumsuz etkilediğini bildirdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, İran Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde yaptığı konuşmada, ABD ve Batılı ülkelerle müzakerelerde neden ilerleme kaydedilemediğini belirtti. Laricani, "ABD, müzakerelerde füze menzilimizi 500 kilometrenin altına düşürme şartı koştu. Bunu bir İranlı kabul edebilir mi? Sorun, kabul edilemez taleplerde bulunmalarıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'ten 18 yıllık mutluluğun sırrı

Ünlü çift uzun süreli ilişkinin formülünü açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktorun kazayı görüp müdahale ettiği yaralı, aynı hastanede çalıştığı hemşire çıktı

Doktor kazayı görüp müdahale etti, yaralı iş arkadaşı çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.