İran'daki Kömür Madeni Patlamasında Can Kaybı 33'e Yükseldi

İRAN'IN Güney Horasan eyaletinde kömür madeninde meydana gelen patlamada can kaybı 33'e yükseldi.

İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Tabas maden kazasında 33 kişi hayatını kaybederken 17 kişi kurtarıldı, 17 kişi ise halen kayıp. Tabas madeninde yaşanan talihsiz olay ve işçilerin ölümü ve yaralanması üzerine Güney Horasan'da 3 günlük yas ilan edildi" denildi.