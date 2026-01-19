İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 919'a yükseldi
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 3 bin 919 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 24 bin 669 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya