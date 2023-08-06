İran'da zehirli gazdan etkilenen 4 Afgan işçi hayatını kaybetti

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinin merkez kenti Şiraz'da, atık toplama atölyesinin zehirli gazının üretildiği kuyuda çalışan 4 Afganistan uyruklu işçi zehirlenerek hayatını kaybetti. İşçilerin aynı aileden olduğu ve birbirlerini kurtarmak için kuyuya indikleri belirtildi.