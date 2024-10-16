İran'da petrol rafinerisinde yangın: Ölü ve yaralılar var

İran'ın Suşter kentindeki bir petrol rafinerisinde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Yangının bir tankerin benzin deposuna çarpması sonucu çıktığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ OLAY YERİNDE

Şuşter Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibinin olay yerine sevk edildiği belirtilirken, şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, yangının bir tankerin benzin depolarına çarpması sonucu çıktığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.