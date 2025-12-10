Haberler

İran'da Netanyahu'ya benzerlik iddiası sosyal medyayı karıştırdı

İran'da Netanyahu'ya benzerlik iddiası sosyal medyayı karıştırdı
Güncelleme:
İran'da ekmek kuyruğunda çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada dikkat çekici bir tartışma başlattı. Görüntüde sırada bekleyen bir erkeğin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzerliği dikkat çekti.

İran'da ekmek kuyruğunda çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada beklenmedik bir gündem oluşturdu.

Görüntüdeki bir erkeğin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzerliği dikkat çekti. Üzerinde haki yeşil pantolon ve bordo bir kazak olan adamın fotoğrafı kısa sürede viral oldu ve tartışma konusu haline geldi.

GERÇEK Mİ YAPAY ZEKA MI?

Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan fotoğraf, kısa süre içinde binlerce etkileşim alırken, bazı kişiler benzerliği "şaşırtıcı" olarak yorumladı.

Bazı kullanıcılar ise görüntünün açısı ve ışığı nedeniyle yanlış bir algı oluştuğunu savundu. Bazıları ise görüntünün montaj ya da manipülasyon olabileceğine dikkat çekti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
