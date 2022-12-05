İran'da neler oluyor? Devlet televizyonu, ahlak polisi biriminin kapatıldığı haberlerini yalanladı

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkede 3 aydır devam eden protestoların çıkış nedeni olarak gösterilen "ahlak polisi" biriminin kapatıldığını duyurdu. Ancak İran devlet medyası, ahlak polisini içişleri bakanlığının denetlediğini söyleyerek iddiaları reddetti.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı. Dünyanın gözü buradayken dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"NEREDE KURULDUYSA ORADA KAPATILMIŞTIR"

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkede iki aydan uzun süren Mahsa Emini gösterileriyle ilgili eleştirilerin odağındaki "ahlak polisi" biriminin kapatıldığını duyurdu. Yargı Erki'nin ülkede meydana gelen son gösterileri tüm yönleriyle değerlendirdiğini dile getiren Muntazeri, Ahlak Polisi biriminin kapatılmasına ilişkin bir soru üzerine, "Ahlak polisinin Yargı Erki ile hiçbir ilişkisi yoktur. Ahlak polisi, geçmişte nerede kurulduysa orada kapatılmıştır." dedi.

DEVLET TELEVİZYONU YALANLADI

Emniyet Teşkilatından ise henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Arap yayın yapan Al-Alam devlet televizyonu ise yabancı medyanın söz konusu yorumları "Protestolar sonucunda İslam Cumhuriyeti'nin başörtüsü ve din ahlakı konusundaki duruşundan geri adım atması" olarak tasvir ettiğini iddia etti. Al-Alam, pazar öğleden sonra yaptığı açıklamada, "Ancak İran İslam Cumhuriyeti'nden hiçbir yetkili Rehberlik Devriyesinin kapatıldığını söylemedi" dedi.

ADALET BAKANLIĞI: BİZ BÖYLE BİR KARAR İLETİLMEDİ

Öte yandan, ahlak polisinin lağvedilip edilmediği İran Adalet Bakanlığı halkla ilişkiler birimine soruldu. Birimden yapılan açıklamada, böyle bir kararın kendilerine iletilmediği bilgisi verildi.