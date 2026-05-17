İran'da motor yağı fabrikasında yangın: 10 yaralı

İRAN'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde bir motor yağı fabrikasında çıkan yangında 10 kişi yaralandı.

İran'ın kuzeybatısında yer alan Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Meraga ilçesindeki bir sanayi parkında bulunan motor yağı fabrikasında dün öğle saatlerinde yangın çıktı. İran basınına yansıyan haberlere göre, tesiste meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Ülkenin en büyük motor yağı üretim tesislerinden biri olduğu belirtilen fabrikada 400'den fazla çalışanın bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı