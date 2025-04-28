Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi iddiası

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi
ABD: 800'ü aşkın hedef vuruldu, yüzlerce Husi savaşçı öldürüldü

Ülkeyi yerle bir ettiler! ABD ordusunun açıkladığı bilanço korkunç
Baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği heyelan kamerada

Baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği facia kamerada
Damat kendisine kurşun yağdıran kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

Kendisine kurşun yağdıran kayınpederini bıçakla katletti

İran'da Limanda Meydana Gelen Patlamada 40 Kişi Hayatını Kaybetti

İran'da Limanda Meydana Gelen Patlamada 40 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi. Patlama sonrası çevrede büyük hasar oluştu ve yaralı sayısının bini geçtiği bildirildi.

İRAN'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a yükseldiği bildirildi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda önceki gün öğle saatlerinde patlama meydana geldi. İran medyasına yansıyan haberlerde, patlamanın şiddetinden limandaki bir binanın büyük hasar gördüğü ve çevredeki binaların da camlarının kırıldığı bilgileri yer aldı.

Yetkililer, Şehid Recai Limanı'ndaki patlamada 40 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yaralı sayısının ise bini geçtiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.