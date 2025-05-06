İran'da Kum Fırtınası Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
İran'ın doğusundaki eyaletlerde kum fırtınası sebebiyle okullar tatil edilirken, Kirmanşah'ta resmi daireler de bir gün boyunca kapalı kalacak.
İRAN'da bazı eyaletlerde kum fırtınası nedeniyle eğitime ara verildiği açıklandı.
İran'ın doğusundaki bazı eyaletlerde kum fırtınası nedeniyle okulların tatil edildiği belirtildi. Kirmanşah eyaletinde ise okulların yanı sıra resmi daireler de çalışmalarına bir gün ara verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya