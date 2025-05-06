İran'da Kum Fırtınası Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

İRAN'da bazı eyaletlerde kum fırtınası nedeniyle eğitime ara verildiği açıklandı.

İran'ın doğusundaki bazı eyaletlerde kum fırtınası nedeniyle okulların tatil edildiği belirtildi. Kirmanşah eyaletinde ise okulların yanı sıra resmi daireler de çalışmalarına bir gün ara verdi.