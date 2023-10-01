İran'da 'kanlı cuma' olaylarının birinci yılında göstericilere gözaltı

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde düzenlenen gösterilerde 'kanlı cuma' olaylarının birinci yılı dolayısıyla en az 34 kişi gözaltına alındı.

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde 30 Eylül 2022'de onlarca kişinin öldüğü "kanlı cuma" olaylarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen gösterilerde en az 34 kişi gözaltına alındı.

İran İnsan Hakları Eylemcileri Haber Ajansı (HRANA), gözaltına alınan 34 kişinin isim listesini yayınladı.

Gözaltına alınanların "kanlı cuma" olaylarının birinci yılı dolayısıyla Sistan-Beluçistan eyaletinin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenledikleri belirtiliyor.

Eyaletteki "kanlı cuma" olayları

İran'ın güneydoğusunda yer alan ve Sünnilerin yoğun nüfusa sahip olduğu Sistan-Beluçistan eyaleti, 30 Eylül'de cuma namazı sırasında protestocular ile İran güvenlik güçleri arasında yaşanan, "kanlı cuma" olarak bilinen ve çok sayıda can kaybına yol açan olaylara sahne olmuştu.

O tarihlerde ülke genelinde devam eden Mahsa Emini protestolarından farklı olarak gösterilerin, eyalete bağlı liman kenti Çabahar'da 15 yaşındaki bir kız çocuğunun bir polis memuru tarafından cinsel tacize uğradığı iddiası üzerine düzenlendiği haberleri ülke medyasında yer bulmuştu.

Takip eden günlerde Haş kentinde de gösteriler düzenlenmiş, eylemciler yine güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı. Olaylarda güvenlik güçleri dahil onlarca kişi yaşamını yitirmişti.

Zahidan kentinin Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, 2 Ekim 2022'de yaptığı konuşmada, olayları "facia" şeklinde niteleyerek, güvenlik güçlerinin halkın üzerine ateş açtığını söylemişti.