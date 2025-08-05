İRAN'da aşırı sıcaklar nedeniyle 20 eyalette kamu kurumları tatil edildi.

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle enerji tüketimini azaltmak amacıyla 20 eyalette kamu kurumları yarın tatil edildi. Tahran'da ise elektrik yükünü dengelemek için bazı bölgelerde günlük 2 saatlik kesinti uygulanacağı bildirildi.

İran genelinde yarın kamu kurumlarının kapalı olduğu eyaletler; Tahran, Fars, Erdebil, Kohguliye-Buyer Ahmed, Gülistan, Rezevi Horasan, Çaharmahal-Bahtiyari, Buşehr, Güney Horasan, Yezd, İsfahan, Hürmüzgan, Kirman, El Borz, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Simnan, İylam, Kum ve Giylan olarak açıklandı.