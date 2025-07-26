İran'da Adliye Binasına Saldırı: 6 Ölü, 20 Yaralı
İran'ın Sistan-Belucistan eyaletindeki adliye binasına düzenlenen silahlı ve el bombalı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, 3 saldırganı etkisiz hale getirdi.
İRAN'ın Sistan-Belucistan eyaletindeki adliye binasına düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde, bir adliye binasına kimliği belirsiz kişilerce silahlı ve el bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Güvenlik güçlerinin 3 saldırganı etkisiz hale getirdiği ve bölgeyi kontrol altına aldığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya