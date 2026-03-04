Haberler

İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım

İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
İran güçleri Tasnim semalarında ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağını düşürdü. Olay anına ait görüntülerde uçağın düştüğü anda İranlıların tekbir getirerek sevinç çığlıkları attıkları duyuldu.

  • İran güçleri, Tasnim semalarında uçuş yapan ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağını düşürdü.
  • İran güçleri, Lavasan üzerinde İsrail'e ait bir savaş uçağını düşürdü.

Orta Doğu'da ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan çatışmalar yeni bir boyut kazandı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından İran da karşılık verdi.

İran güçleri, Tasnim semalarında uçuş yapan ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağını hedef aldı. İtalya merkezli Giornale d'Italia gazetesi tarafından yayımlanan görüntülerde, saldırının ardından ABD savaş uçağının düşürüldüğü görüldü.

TEKBİR GETİRİP SEVİNÇ ÇIĞLIĞI ATTILAR

O anlar bölgede bulunan bir kişi tarafından kaydedildi. Görüntülerde düşen uçağın geride bıraktığı yoğun duman dikkat çekti. Uçağın düştüğü anda İranlıların tekbir getirerek sevinç çığlıkları attıkları duyuldu.

İSRAİL UÇAĞI DA DÜŞÜRÜLDÜ

Aynı haberde İran güçlerinin Lavasan üzerinde İsrail'e ait bir savaş uçağını da düşürdüğü aktarıldı. Bölgede çatışmalar sürerken saldırıların ardından yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımete fatihan:

İnşallah devamı gelsin.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

yahu 3-5 uçak salata olmaz adamlar dev uçak ordusu var hiç önemi yok onlar için vergiyi artırır işi kapatır iş biter zaten bu masrafları iran dan petrol karşılığı çatır çatır alacaklar

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKARA HİLAL:

alışmışlar vurup kaçmaya düşürülen her uçak çok önemli

yanıt5
yanıt0
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Abd de kaldi 12999 ucak...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.