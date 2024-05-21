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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin kaza görüntüsü ortaya çıktı. Helikopterin içinden çekilen görüntülerde çığlıklar atıldığı, dua edildiği duyuldu.

19 Mayıs günü Doğu Azerbaycan'da meydana gelen kaza sonucu, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin yer aldığı helikopterde kurtulan olmadı.

Olayın dünya kamuoyundaki yankıları sürerken, kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Helikopterin içinden çekilen görüntülerde, helikopterdekilerin düşme anında saniyelerce çığlık atıp dua ettikleri duyuldu. Havada kalmak için uzun süre mücadele eden pilotun bir süre kontrolü tamamen kaybederek ağaçlık alana düştüğü görüldü.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

İbrahim Reisi Helikopter İran Politika Dünya Güncel Haberler

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