İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran'daki Su Krizine Dikkat Çekti

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'daki su sorununa ilişkin "Tahran şu anda su kaynaklarında ciddi bir azalmayla karşı karşıya ve rezervlerimiz endişe verici bir seviyede" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İçişleri Bakanlığı'nda ülke genelindeki valilerle gerçekleştirdiği toplantıda açıklamalarda bulundu. Tahran'daki su sorununa dikkat çeken Pezeşkiyan, "Tahran şu anda su kaynaklarında ciddi bir azalmayla karşı karşıya ve rezervlerimiz endişe verici bir seviyede. Halkın iş birliği olmadan bu krizi aşmak mümkün değil. Ayrıntılı incelemeler, su rezervlerinin tükendiğini ve kaynakların bugüne kadar yanlış yönetildiğini ortaya koyuyor" dedi.

Mevcut durumun doğaya veya başkalarına bağlanamayacağını vurgulayan Pezeşkiyan, geçmişte alınan hatalı kararların bu krize neden olduğunu ifade ederek, "Bugün sorumlu ve dikkatli bir şekilde reform yolunu takip etmeliyiz. Hassas, bilimsel ve geleceğe yönelik bir yönetime ihtiyacımız var. Hem hükümet hem de halk büyük bir özen göstermeli ve ülkeyi su krizinden kurtarmak için bu ulusal süreçte aktif bir şekilde yer almalıdır" ifadelerini kullandı.