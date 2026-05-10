İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: 'Diyalog ve müzakereler teslim olmak anlamına gelmiyor'

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Diyalog ve müzakerelerden bahsetmek teslim olmak anlamına gelmiyor" dedi.

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, başkent Tahran'da, savaştan kaynaklanan hasarların giderilmesi ile görevlendirilen yetkililerle bir araya geldiğini duyurdu. Pezeşkiyan konuşmasında, savaş nedeniyle zarar gören halkın zararlarının telafi edilmesinin önemli olduğunu belirtti. Pezeşkiyan, "Diyalog ve müzakerelerden bahsetmek teslim olmak veya geri adım atmak değil. Bu, İran halkının haklarını ve ülke çıkarlarını koruma hedefine hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

