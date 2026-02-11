Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler

Güncelleme:
protestoları halkın sesini duyurması açısından değerli gördüklerini ifade eden İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Protestoları memnuniyetle karşılıyoruz. Protestoyu bir nimet olarak görüyoruz. Bu protestoları dinlemek bizim görevimizdir" dedi.

  • İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, protestoları bir nimet olarak gördüklerini ve protestoları dinlemenin görevleri olduğunu söyledi.
  • Pezeşkiyan, şiddet eylemleri olan yıkım, vandalizm, cinayet ve kundaklamadan tiksindiklerini belirtti.
  • Pezeşkiyan, İran'ın kendi meselelerini dış müdahale olmadan kendi içinde çözeceğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkedeki protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu. Protestoları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Pezeşkiyan, "Protestoyu bir nimet olarak görüyoruz. Bu protestoları dinlemek bizim görevimizdir" dedi.

"HİÇBİR GERÇEK İRANLI..."

Ancak şiddet eylemlerine karşı net bir tutum sergileyen Pezeşkiyan, yıkım, vandalizm, cinayet ve kundaklamadan "tiksindiklerini" ifade etti. "Hiçbir gerçek İranlı başka bir İranlıyı öldürmek için silaha sarılmaz. Hiçbir İranlı bir camiyi ateşe vermez. Kamu malını yakmaz" diyen Pezeşkiyan, ülke içinde yaşanan sorunların dış müdahale olmadan çözülmesi gerektiğini vurguladı.

"KENDİ MESELEMİZİ KENDİMİZ ÇÖZERİZ" MESAJI

"Hiçbir özgür insan, iç bir sorunu çözmesi için düşmanı çağırmaz" ifadelerini kullanan Pezeşkiyan, İran'ın kendi meselelerini kendi içinde çözeceğini söyledi.

500

