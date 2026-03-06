Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Bazı Ülkeler Ara Buluculuk Girişimlerine Başladı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Bazı Ülkeler Ara Buluculuk Girişimlerine Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bazı ülkelerin ara buluculuk girişimlerine dair açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, kalıcı barış için ulusun onurunu ve egemenliğini savunacaklarını vurguladı.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bazı ülkelerin ara buluculuk girişimlerine başladığını belirterek, ara buluculuğun muhatabının çatışmayı başlatan taraflar olması gerektiğini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı ülkeler ara buluculuk çabalarına başladı. Şunu açıkça belirtelim: Bölgede kalıcı barışa bağlıyız ancak ulusumuzun onurunu ve egemenliğini savunmakta en ufak bir tereddüdümüz yok. Ara buluculuğun muhatabı, İran halkını hafife alan ve bu çatışmayı başlatanlar olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı

Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak

2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak
Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle
Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı

Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı

İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
İran'da ABD'nin kara harekatı başlatmasını isteyen biri var

İran'da ABD'nin kara harekatı başlatmasını isteyen biri var