İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD, İsrail saldırılarının arkasında
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin saldırılarının İsrail'in eylemlerinin arkasında olduğunu bildirerek, İran Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği saldırıların Amerika'nın agresif politikalarına bir yanıt olduğunu ifade etti.
İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "ABD'nin saldırısı, İsrail saldırılarının arkasında Washington'ın olduğunu gösteriyor" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında konuştu. Pezeşkiyan, "ABD'nin saldırısı, İsrail saldırılarının arkasında Washington'ın olduğunu gösteriyor. Başlangıçta rollerini gizlemeye çalışsalar da ülkemizin silahlı kuvvetlerinin kararlı ve caydırıcı tepkisi ve Siyonist rejimin bariz yetersizliğini gözlemledikten sonra kaçınılmaz olarak öne çıktılar. İran Silahlı Kuvvetleri'nin bu sabah işgal altındaki topraklara yönelik gerçekleştirdiği güçlü saldırılar, aslında Amerika'nın saldırgan politikalarına bir yanıt, çünkü aslında Siyonist rejim, İran'a tek başına saldıracak yetenek ve cesarete sahip olacak konumda veya büyüklükte değildir" ifadelerini kullandı.