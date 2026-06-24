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Pezeşkiyan: İran füzeleri mutabakat zaptında yer almadı ve almayacak

Pezeşkiyan: İran füzeleri mutabakat zaptında yer almadı ve almayacak
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savunma kapasiteleri konusunda kimseyle müzakere yapmayacaklarını ve füzelerin mutabakat zaptında yer almadığını açıkladı.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savunma kapasiteleri konusunda kimseyle müzakere yapmayacaklarını belirterek, "İran füzeleri mutabakat zaptında yer almadı ve almayacak" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile İslamabad'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Ülkesinin füze programına ilişkin konuların mutabakat zaptında yer almadığını ve hiçbir zaman da tartışma konusu olmayacağını söyleyen Pezeşkiyan, "Savunma kapasitemiz konusunda kimseyle müzakere yapmayız. Eğer savunma silahlarımız olmasaydı düşman aynı Gazze gibi ülkeyi yerle bir ederdi" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, İran-Pakistan ilişkilerinin daha ileri düzeye çıkarılması gerektiğini kaydederek, "İki ülke ortak iş birliğiyle bölgede örnek bir kardeşlik modeli inşa edebilir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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