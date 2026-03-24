İran: Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti

İRAN Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail'in Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne düzenlediği saldırıda santral sahasına füze isabet ettiğini bildirdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu'nun sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin saldırıya uğradığı belirtildi. Açıklamada, "ABD-İsrail saldırılarında, Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti. Teknik hasar ya da can kaybı yok. Barışçıl nükleer tesislere saldırı düzenlemek uluslararası hukukun açık bir ihlali ve bölgesel güvenliğe ciddi bir tehdittir" ifadeleri kullanıldı.

