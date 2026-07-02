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İran: Bölgenin güvenliği, ABD'nin bölgeden çekilmesiyle sağlanabilir

İran: Bölgenin güvenliği, ABD'nin bölgeden çekilmesiyle sağlanabilir
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin bölgeden çekilmesi ve ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesiyle bölge güvenliğinin sağlanabileceğini belirtti. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın CENTCOM değil, Tahran yönetiminin belirlediği çerçevede tanımlanabileceğini ifade etti.

İRAN Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, "Bölge güvenliği, ABD'nin çekilmesi ve ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesiyle sağlanabilir" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlediği askeri toplantıya tepki gösterdi. Bahreyn'de düzenlenen askeri toplantının Basra Körfezi için hukuki ve güvenlik düzeni oluşturamayacağını belirten Garibabadi, "Bölgenin güvenliği, dış müdahalelerin sona ermesi, ABD'nin bölgeden çekilmesi, ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve yeni jeopolitik gerçekliklerin kabul edilmesiyle sağlanabilir, Amerika'nın askeri şemsiyesi altında değil" ifadelerini kullandı.

Garibabadi paylaşımında, Hürmüz Boğazı'nın CENTCOM'un değil, Tahran yönetiminin belirlediği çerçevede tanımlanabileceğini de aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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