Haberler

İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu Haber Videosunu İzle
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Misilleme saldırılarını sürdüren İran bu sefer Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu. O anlar kameraya yansırken, üsten dumanlar yükseldiği görüldü.

  • İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Fransız askeri unsurlarının bulunduğu Hava Üssü'nü vurdu.
  • Saldırı anında üs bölgesinde şiddetli patlamalar meydana geldi.
  • Tesisten yoğun dumanların yükseldiği kameralara yansıdı.

Körfez ülkelerinde askeri üslere saldırılarını şiddetlendiren İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu.

FRANSA'YA AİT ASKERİ TESİSE SALDIRI

ABD-İsrail'in saldırılarının ardından İran'ın bölgedeki askeri üslere yönelik başlattığı misilleme operasyonları kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Fransız askeri unsurlarının da bulunduğu Hava Üssü hedef alındı.

Saldırı anında üs bölgesinde şiddetli patlamalar meydana gelirken, tesisten yoğun dumanların yükseldiği kameralara yansıdı.

Kaynak: Haberler.com
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü

İran saldırısı sonrası ABD ilk zayiatı açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın füze saldırıları turistleri korkuttu, ağlayarak izlediler

İngiliz turistler İran füzelerini ağlayarak izledi
Çin ve Rusya, Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti

İki müttefik Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti
Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor

Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki bu sözlerini paylaşıyor
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı

İlk kez kullandılar! Bu silah savaşın seyrini değiştirecek
İran'ın füze saldırıları turistleri korkuttu, ağlayarak izlediler

İngiliz turistler İran füzelerini ağlayarak izledi
İran sınırındaki Esendere Sınır Kapısı'nda geçişlere kısıtlama getirildi

Sınır kapımızda 'savaş' önlemi! Kısıtlama getirildi
Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor

Savaş oraya da sıçradı! Ülkeden kaçmak için havalimanına akın ettiler