İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu
Misilleme saldırılarını sürdüren İran bu sefer Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu. O anlar kameraya yansırken, üsten dumanlar yükseldiği görüldü.
- İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Fransız askeri unsurlarının bulunduğu Hava Üssü'nü vurdu.
- Saldırı anında üs bölgesinde şiddetli patlamalar meydana geldi.
- Tesisten yoğun dumanların yükseldiği kameralara yansıdı.
Körfez ülkelerinde askeri üslere saldırılarını şiddetlendiren İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu.
FRANSA'YA AİT ASKERİ TESİSE SALDIRI
ABD-İsrail'in saldırılarının ardından İran'ın bölgedeki askeri üslere yönelik başlattığı misilleme operasyonları kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Fransız askeri unsurlarının da bulunduğu Hava Üssü hedef alındı.
Saldırı anında üs bölgesinde şiddetli patlamalar meydana gelirken, tesisten yoğun dumanların yükseldiği kameralara yansıdı.
Kaynak: Haberler.com