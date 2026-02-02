Pezeşkiyan'dan ABD ile nükleer müzakere talimatı

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması için talimat verdiği bildirildi.

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, ABD ile nükleer görüşmelerin yeniden başlaması yönünde talimat verdiğini duyurdu. ABD ile İran arasındaki görüşmelerin birkaç gün içinde Türkiye'de yapılmasının beklendiği kaydedildi.