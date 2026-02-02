Haberler

Pezeşkiyan'dan ABD ile nükleer müzakere talimatı

Pezeşkiyan'dan ABD ile nükleer müzakere talimatı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile nükleer görüşmelerin yeniden başlaması için talimat verdi. Görüşmelerin Türkiye'de birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması için talimat verdiği bildirildi.

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, ABD ile nükleer görüşmelerin yeniden başlaması yönünde talimat verdiğini duyurdu. ABD ile İran arasındaki görüşmelerin birkaç gün içinde Türkiye'de yapılmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca hemen soyunup içine atladı
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı

Epstein'dan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'a olay mesaj
Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun

Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor

Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor
Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca hemen soyunup içine atladı
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih

Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İslam Memiş tarih verdi
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...

Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...