İran'dan ABD'ye Nükleer Anlaşma Uyarısı: Savunma Kabiliyetlerimizden Vazgeçmeyeceğiz

İRAN Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, savunma kabiliyetlerinden vazgeçmeyeceklerini belirterek, "ABD'liler yaptırımların kaldırılmasını görüşmeye istekli olursa, İran da ABD ile bir nükleer anlaşmaya varmak için bazı uzlaşıları değerlendirmeye hazır" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelerin ikinci turunun salı günü Cenevre'de yapılacağını bildirdi. Revançi, görüşmelerin genel olarak olumlu geçtiğini, fakat değerlendirme yapmak için henüz erken olduğunu kaydetti.

ABD'nin anlaşmaya varmak istediğini kanıtlaması gerektiğini vurgulayan Revançi, "Umman üzerinden yürütülen özel görüşmelerde de bu meselelerin barışçıl yollarla çözülmesini istediklerini açıkça söylediler. Eğer ABD'liler yaptırımların kaldırılmasını görüşmeye istekli olursa, İran da ABD ile bir nükleer anlaşmaya varmak için bazı uzlaşıları değerlendirmeye hazır. Top artık ABD'nin sahasında. Samimilerse, eminim anlaşma yolunda ilerleriz" ifadelerini kullandı.

ABD SAMİMİ OLDUĞUNU KANITLAMALI

Revançi, Tahran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirdiği uranyumu seyreltme teklifinin, İran'ın uzlaşmaya açık olduğunun bir göstergesi olduğunu dile getirerek, "Eğer onlar yaptırımlar hakkında konuşmaya hazır olursa, biz de bu konu ve programımızla ilgili diğer meseleleri görüşmeye hazırız" açıklamasında bulundu.

Tahran'ın balistik füze programını ABD'li yetkililerle görüşmeyi reddettiğine dikkati çeken Mecid Taht Revançi, "İsrail ve ABD tarafından saldırıya uğradığımızda, füzelerimiz bize yardım etti. O halde nasıl olur da savunma kabiliyetlerimizden kendimizi mahrum bırakmayı kabul edebiliriz?" diye konuştu.

Revançi, yeni bir savaşın yıkıcı olacağını ve herkes için kötü sonuçlar doğuracağının altını çizerek, bölgede 40 binden fazla ABD askerinin bulunduğunu aktardı. Revançi, "Eğer bunun varoluşsal bir tehdit olduğunu hissedersek, aynı şekilde karşılık veririz. Böyle tehlikeli bir senaryoyu düşünmek bile akıllıca değil çünkü tüm bölge kaosa sürüklenir. Bunu diplomasi yoluyla çözebilmeyi umuyoruz ancak yüzde 100 emin olamayız. İran, sürprize uğramamak için uyanık olmalı. Biz elimizden geleni yapacağız ama karşı tarafın da samimi olduğunu kanıtlaması gerekiyor" dedi.