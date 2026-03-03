Haberler

CENTCOM: Saldırılarda 6 ABD askeri hayatını kaybetti

CENTCOM: Saldırılarda 6 ABD askeri hayatını kaybetti
Güncelleme:
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı. Saldırılarda daha önce kayıp olarak bildirilen iki askerin cesetleri bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik saldırılarda yaşamını yitiren Amerikan askerlerinin sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sanal medya hesabından ABD'nin askeri kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "2 Mart 16.00 itibarıyla 6 ABD askeri çatışmalarda hayatını kaybetti. ABD güçleri, İran'ın bölgedeki ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesisten, daha önce kayıp olarak bildirilen iki askerin cesetlerini kısa süre önce çıkardı" ifadelerine yer verildi.

