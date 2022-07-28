Iraklı eski başbakan Maliki'den Yeşil Bölge'de gövde gösterisi! Elinde M4 tipi silahla poz verdi

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Irak'ın eski başbakanlarından Nuri el-Maliki'nin silahlı korumaları eşliğinde Yeşil Bölge'de elinde M4 tipli silahla yürüdüğü görüldü. Maliki'nin sızdırılan bu fotoğrafının Sadr'a mesaj olduğu ifade edilirken, Sadr destekçileri Yeşil Bölge baskınında Maliki'ye karşı "yolsuzların lideri" sloganları atmış ve evini basmak istemişti.

ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞTİ

Daha önce sızdırılan Nuri Maliki'ye ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında, Maliki Sadr'ı ölümle tehdit etmişti. Sadr yandaşları da bugünkü protestoda Sadr'a seslenerek, "Seni tehdit eden (Maliki) nerede?" diye bağırmıştı.

YEŞİL BÖLGE'Yİ BASIP MECLİS BİNASINA GİRMİŞLERDİ

Öte yandan, Sadr destekçileri, Maliki'nin içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto ederek Yeşil Bölge'yi basmıştı. Sadrcılar, meclis binasına da girmişti. Sadr'ın rakibi olan Şii grubun başbakan adayı Sudani, Maliki hükümetinde bakanlık yapmış ve Maliki'ye yakın siyasetçilerden.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu'nun Muhammed Şiya el-Sudani'nin başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan parlamento binasını basmıştı.

SALİH MUHAMMED PROTESTOCULARA TEŞEKKÜR ETTİ

Sadr Hareketi lideri Mukteda el-Sadr'a yakınlığıyla bilinen Salih Muhammed el-Iraki ise, protestoculara teşekkürlerini iletti. El-İraki sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Can güvenliğiniz her şeyden daha önemlidir, reform mesajınız için teşekkür ederiz. Eğer çekilmek istiyorsanız kararınıza saygı göstereceğim" şeklinde konuştu.