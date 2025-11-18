Irak'ta Genel Seçim Sonuçları Açıklandı: İmar ve Kalkınma Koalisyonu Birinci

IRAK Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, genel seçimlerde Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'in lideri olduğu 'İmar ve Kalkınma Koalisyonu'nun birinci olduğunu duyurdu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, 11 Kasım tarihinde yapılan genel seçimlerde resmi ve nihai sonuçlara göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'in lideri olduğu 'İmar ve Kalkınma Koalisyonu'nun birinci olduğunu bildirdi. Ülke genelinde ikinciliği, eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin lideri olduğu Takaddüm Partisi, üçüncülüğü ise eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu elde etti.

Irak'ta 11 Kasım'da gerçekleştirilen seçimlere katılım oranı yüzde 56 olarak açıklandı.