Irak'ta düğün salonunda çıkan yangında 114 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın Ninova vilayetine bağlı El Hamdaniye kasabasındaki bir düğün salonunda çıkan yangında 114 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı.

BAĞDAT, 27 Eylül (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Irak'ın kuzeyindeki Ninova vilayetine bağlı El Hamdaniye kasabasındaki yangın bölgesinde çalışan sivil savunma mensupları ve güvenlik güçleri görülüyor, 27 Eylül 2023.

Ninova Valisi Necm el Cuburi Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, El Hamdaniye kasabasında büyük bir düğün salonunda çıkan yangında 114 kişinin öldüğünü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını kaydetti.

Resmi Irak Haber Ajansı INA'nın Irak Sivil Savunma Kurumu'na dayandırdığı habere göre, yangın Salı gecesi eyaletin başkenti Musul'un 35 kilometre güneydoğusunda yer alan El Hamdaniye kasabasındaki El Heysem Düğün Salonu'nda çıktı. (Fotoğraf: Xinhua)