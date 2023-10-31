Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne İHA saldırısı

Irak'ın batısında yer alan Ayn el-Esad Hava Üssü'ne 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda bir İHA düşürülürken, diğer İHA ise üssün yakınlarına düştü.

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi.

İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana ABD'nin Suriye ve Irak'taki güçlerine saldırılar giderek artıyor. Irak'ın batısında yer alan Anbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü, İHA ile hedef alındı. Iraklı güvenlik kaynaklarına göre üsse 2 İHA ile saldırı gerçekleştirildi. İHA'lardan birinin hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü, diğerinin ise üssün yakınlarına düştüğü belirtildi. - ERBİL