Irak'ın Kerkük vilayetinde gaz boru hattında patlama
Irak'ın Kerkük vilayetinde bir gaz nakil hattında patlama yaşandı. Patlama, Kerkük'e bağlı Bacvan bölgesinde gerçekleşti. Yetkililer, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirtirken, patlamanın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldığını duyurdu.
Irak'ın Kerkük vilayetinde dün bir gaz nakil hattında patlama meydana geldi. Patlamanın, Kerkük'e bağlı Bacvan bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.
CAN KAYBI YOK
Yetkililer, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını ve patlamanın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz