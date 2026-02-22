Haberler

Irak'ın Kerkük vilayetinde gaz boru hattında patlama

Güncelleme:
Irak'ın Kerkük vilayetinde bir gaz nakil hattında patlama yaşandı. Patlama, Kerkük'e bağlı Bacvan bölgesinde gerçekleşti. Yetkililer, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirtirken, patlamanın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldığını duyurdu.

Irak'ın Kerkük vilayetinde dün bir gaz nakil hattında patlama meydana geldi. Patlamanın, Kerkük'e bağlı Bacvan bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.

CAN KAYBI YOK

Yetkililer, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını ve patlamanın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
