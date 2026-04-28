Irak Cumhurbaşkanı Amedi, hükümeti kurma görevini Ali ez-Zeydi'ye verdi

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, başkentteki Bağdat Sarayı'nda, Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı gösterdiği Ali ez-Zeydi'ye hükümeti kurma görevi verdi. Hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin ardından açıklamada bulunan Zeydi, "Koordinasyon Çerçevesi liderlerine beni Irak Başbakanlığı görevine aday göstermelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hükümet programı, risk değerlendirmesini dikkate alan, fırsatları değerlendiren ve Irak'ı bölgesel ve uluslararası düzeyde dengeli bir ülke haline getiren öncelikleri içerecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı