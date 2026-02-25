Haberler

İnsan hayatının değerinin olmadığı ülke! Cansız bedenler pencerelerden düştü

Hindistan'da aşırı hız yaptığı belirtilen çift katlı bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi yaralandı. Devrilen otobüsün vinçle kaldırılması sırasında bazı cansız bedenlerin araçtan sarktığı, bazılarının ise yere düştüğü görüldü

Hindistan'da aşırı hız yaptığı belirtilen çift katlı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 7 kişi yaşamını yitirirken, 20'den fazla kişi yaralandı.

CANSIZ BEDENLER OTOBÜSTEN SARKTI

Olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Yaralılar çığlıklar arasında hastanelere kaldırılırken, devrilen otobüsün kaldırılması sırasında bazı cansız bedenlerin araçtan sarktığı, bazılarının ise yere düştüğü anlar yürekleri dağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com
