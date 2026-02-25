İnsan hayatının değerinin olmadığı ülke! Cansız bedenler pencerelerden düştü
Hindistan'da aşırı hız yaptığı belirtilen çift katlı bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi yaralandı. Devrilen otobüsün vinçle kaldırılması sırasında bazı cansız bedenlerin araçtan sarktığı, bazılarının ise yere düştüğü görüldü
CANSIZ BEDENLER OTOBÜSTEN SARKTI
Olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Yaralılar çığlıklar arasında hastanelere kaldırılırken, devrilen otobüsün kaldırılması sırasında bazı cansız bedenlerin araçtan sarktığı, bazılarının ise yere düştüğü anlar yürekleri dağladı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
