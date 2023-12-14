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İngiltere'yi sarsan görüntü! Evdeki kadını gözüne kestiren sapık camın önünde kendini tatmin etti

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İngiltere'de bir evin penceresi önünde kendini tatmin eden bir göçmen görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Evin sahibi tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri İngiltere'de İslam ve göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı "Britain First" adlı grubun lideri Paul Golding tarafından da paylaşıldı.

İngiltere'de yaşanan skandal olayın görüntüleri ülkeyi fena karıştırdı. Staffordshire ilçesine bağlı bir kasaba olan Burton'da bir göçmen evlerden birinin penceresi önüne kadar gelerek camdan içeri bakarak kendini tatmin etti.

CAMIN ÖNÜNDE KENDİNİ TATMİN ETTİ

Ev sahibi tarafından saniye saniye kaydedilen videoda, şahsın camın önünde içerideki kadına yönelik hareketlerin ardından kendini tatmin ettiği ve arkasını dönüp uzaklaştığı anlar yer aldı.

GÖÇMEN KARŞITI İSİM DE GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Kaydedilen görüntüler İngiltere'de İslam ve göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı "Britain First" adlı grubun lideri Paul Golding tarafından da sosyal medyadan paylaşıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (2)

Ender Demir:

bu olay tam bir düzmece kesin. Göçmenleri atmanın yolunu arıyorlar bence bu iş sanıldığı kadar kolay olamaz. İngiltere de! Yok canım ! Ola bilir mi hakkat.

Yanıtla142
mardinli yiğit:

At şunu tanzanyaya görsün anyayı konyayı

Yanıtla013
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